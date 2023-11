Sex and The City, arriva un reality show ispirato alla serie tv, ecco di cosa si tratta

di Alessia Di Fiore

Arriva il reality show ispirato all'iconica serie tv degli anni '90 "Sex and the City" e i fan non potrebbero essere più entusiasti... Chi, guardando gli episodi della serie non ha mai sognato di vivere la dinamica vita delle quattro protagoniste?

Per anni Carrie, Charlotte, Samatha e Miranda hanno ispirato le donne di tutto il mondo e con la loro voglia di rivalsa e di affermazione, in un mondo dove solo agli uomini era concesso di eccellere e eccedere, hanno dimostrato che anche le donne erano in potere di vivere il sesso e la città con la stessa frivolezza e leggerezza del genere maschile.

Da oggi tutto questo sarà possibile, a quattro donne sulla cinquantina verrà data l'opportunità di soggiornare in un castello in campagna, fuori la "City", dove in ogni episodio incontreranno uomini di tutte le età e professioni.

Secondo quanto riportato dal portale "Deadline", la scrittrice del best seller "Sex and the city" ha affermato a riguardo: «Le donne cinquantenni e oltre sono la nuova fascia demografica più “hot” per gli appuntamenti, e sapete, io sono una di loro. Nel corso dei decenni, ho frequentato uomini di tutte le età e sono molto entusiasta di lavorare a uno spettacolo che combina la mia passione per le relazioni con la possibilità di aiutare le donne, come me, a navigare nella vita amorosa».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA