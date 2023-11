Cynthia Nixon, la star di Sex and the City si unisce allo sciopero della fame per lo stop ai bombardamenti a Gaza

di Alessia Di Fiore

L'attrice Cynthia Nixon, nota ai fan per aver interpretato il ruolo di Miranda Hobbes nella celebre serie tv degli anni '90 Sex and the City, è anche nota al pubblico per il suo impegno sul fronte politico.

Qualche anno fa la Nixon si era persino candidata alla carica di sindaco di New York ed è un membro attivo di numerose organizzazioni quali l'Alliance per l'equità educativa di New York e si è anche battuta per il sostegno alla salute delle donne.

La Nixon protesta davanti alla Casa Bianca

Davanti alla Casa Bianca, l'attrice ha affermato: «Stiamo facendo lo sciopero della fame per denunciare il fatto che i palestinesi sono bombardati e uccisi, ma li stanno anche facendo morire di fame e così tanti soffrono la fame».

Continua ricordando al pubblico che i suoi figli sono ebrei e che i suoi nonni sopravvissero all'olocausto: «Mi è stato chiesto da mio figlio di usare la mia voce per dire mai più che significa ‘mai più per tutti’.

L'appello a Biden

«Voglio rivolgere un appello al Presidente, che ha personalmente provato questa perdita devastante , di connettersi con l'empatia per la quale è famoso ai bambini di Gaza ed immaginare che siano suoi figli», afferma la Nixon appellandosi al fatto che lo stesso presidente Biden abbia perso i suoi due figli.

