Kfir Bibas, morto l'ostaggio più giovane di Hamas. L'annuncio: «Lui, la mamma e il fratello deceduti per il bombardamento di Israele»

Kfir Bibas, dieci mesi, il fratellino Ariel, quattro anni e la loro mamma Sherry Silverman, sono stati ufficialmente dichiarati morti da Hamas. I tre componenti della famiglia ostaggi a Gaza, sono stati uccisi in un bombardamento. Non è ancora chiaro come e quando questo sia avvenuto.

Kfir Bibas, dallo sguardo vispo e dolce, è uno dei tanti volti di questo massacro. Dopo gli attacchi di Hamas, che hanno provocato la morte di 1200 israeliani, Israele ha risposto con più di 50 giorni di bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Le vittime palestinesi, ad oggi sono, secondo le autorità locali, più di 13mila. Il 70% sarebbero donne e bambini. Da quando è cominciata la tregua è stata possibile la liberazione di almeno 60 degli ostaggi israeliani che Hamas aveva rapito il 7 ottobre, mentre Israele ha liberato circa 180 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri del paese.