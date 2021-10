Scene da un matrimonio: sabato il debutto su Canale 5 di Anna Tatangelo. Nel primo appuntamento, inonda alle ore 14.10, la cantante racconterà il matrimonio di Rosita e Riccardo, da Castiglioncello in provincia di Livorno.

Da sabato 2 ottobre, alle ore 14:10, arriva su Canale 5 “Scene da un Matrimonio”. Nel primo appuntamento, Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Rosita e Riccardo, da Castiglioncello in provincia di Livorno.

Rosita e Riccardo sono due ragazzi toscani che coroneranno la loro favola romantica in una bellissima villa sul mare in una splendida giornata d’estate. Rosita, prima di conoscere il suo futuro sposo, ha conosciuto la sua futura suocera quando quattro anni fa si iscrisse a un corso di estetica. La scuola era infatti quella della signora Laurita, mamma di Riccardo e donna dalla personalità forte e decisa. Un amore all’inizio tenuto segreto e poi inevitabilmente venuto alla luce, tra colpi di scena e una proposta di matrimonio spettacolare. Ma altre sono state le ansie che hanno attraversato gli animi di questi due sposi: il matrimonio è stato rimandato più volte a causa della pandemia e nel frattempo gli adorati nonni di Rosita si sono ammalati. La più grande paura della sposa è stata che nonna Maria, che le aveva regalato l’abito da sposa, non potesse farcela a vederglielo indosso.

Non mancheranno poi il ricevimento, la festa e tutto quello che un vero matrimonio all’italiana prevede, comprese sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 14:58

