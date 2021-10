X Factor 2021: Audition dal sapore internazionale con Nava, Nicole e gli Uomini Coreani. Con la puntata di giovedì sera si chiude la prima fase di selezioni, oltre venti gli artisti che si sono esibiti davanti al tavolo dei giudici con performance uniche e coinvolgenti.

Giovedì sera è andata in onda l'ultima puntata di X Factor 2021 dedicata alle Audition, dalla prossima settimana si parte con i Bootcamp e la prova delle temutissime sedie. Una puntata ricca di grandi esibizioni e momenti musicali particolari, come l'inedito duetto tra Manuel Agnelli e Ludovico Tersigni, protagonisti di una energica versione live di “Strategie” - uno dei brani più amati degli Afterhours - con Manuel alla chitarra e Ludovico al basso.

Ad aprire la terza puntata è stato Luce, nome d’arte di Luca, giovane cantautore che ha portato il suo delicato inedito “Atlantide” che parla di una festa ai confini del mondo dove essere se stessi, senza sovrastrutture: conquistati subito i 4 sì. En plein di consensi tra i giudici anche per la voce maleducata di Plugsaints, con il suo inedito dal titolo “Colore”, e per la voce senza tempo di Edo, giovane studente di ingegneria che emoziona tutti con la sua versione di “La casa in riva al mare” di Lucio Dalla.

I Mombao, spiazzante duo che si è presentato a petto nudo e con il corpo e il volto completamente pitturati, hanno catturato tutti con il brano inedito “Toipa”, affascinante riadattamento di un canto bielorusso. Tra le band, il sound energico di Le Endrigo, con la loro canzone manifesto sul tema del sessimo dal titolo “Cose più grandi di te”, il rock dei Bengala Fire e l’incredibile trio Umani Coreani, arrivati direttamente sul palco di X Factor dalla Corea all'insegna dell’amore per il bel canto italiano (portando “Come saprei” di Giorgia): tutti loro hanno messo d’accordo i giudici e superato il turno. Ad unire Oriente e Occidente ci ha pensato anche Nava, la cantautrice persiana che si è esibita con il suo inedito “Sarabe”: per lei, ragazza con una personalità ironica e brillante, 4 sì convinti.

«Surreale, diplomato, pazzoide, colto, inamidato, bravo»: con questi aggettivi Manuel Agnelli ha fotografato il talento di Protto, istrionico cantautore torinese che ha messo in tasca i 4 sì grazie al suo inedito “Fossi ricco”, in bilico tra ironia e poesia.

E ancora, tutta l’emotività delle performance di due giovanissime sedicenni, Nicole e Tess: la prima, appena trasferitasi in Italia dalla Bulgaria, ha stupito i giudici con la sua splendida cover di “Je Veux” di Zaz suonando anche il kazoo; la seconda ha emozionato con l'inedito “I’m Lost” dedicato alla sua ex ragazza. A chiudere l’ultima puntata di Audition è stata la chitarra blues di Phill Reynolds, che ha lasciato tutti a bocca a porta con il suo personalissimo riadattamento di “Ring Of Fire” di Johnny Cash.

X FACTOR 2021 - COSA SUCCEDE CON I BOOTCAMP

Ultimate le Audition, la puntata di ieri si è conclusa con il primo atto della grande novità di questa edizione di X Factor, l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. I giudici si sono riuniti, insieme al team musicale di #XF2021, esprimendo progetti e impressioni: tenendo conto di queste valutazioni, oltre che delle opinioni dopo l’ascolto nella prima fase delle Audition, decideranno 4 roster composti da 12 artisti ciascuno e fatti su misura per ciascun giudice. Ogni roster, che terrà dentro sia solisti che band senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età, prenderà forma solo sulle progettualità artistiche dei concorrenti.

I 12 cantanti scelti in ogni roster saranno dunque i protagonisti dei quattro Bootcamp, al centro degli appuntamenti dei prossimi due giovedì. La prossima settimana, il 7 ottobre, sempre alle 21.15 su Sky e NOW, arriverà quindi l’attesissimo momento dell’elettrizzante meccanismo delle sedie e verranno scelti i primi progetti musicali che potranno accedere agli Home Visit di X Factor 2021.

X FACTOR 2021 - GLI ASCOLTI

L’ultimo appuntamento con le Audition dello show di Sky prodotto da Fremantle – su Sky Uno/+1 e on demand - ha raggiunto 754.402 spettatori medi con una share del 2,81% (con una permanenza al 60%). Sui social,la terza puntata di X Factor 2021 ha totalizzato 311.099 interazioni totali in rilevazione linear, risultando ancora primo contenuto della giornata per numero di interazioni (eventi sportivi esclusi). Su Twitter l’hasthag ufficiale #XF2021 è entrato nella classifica dei Trending Topic per l’Italia direttamente al primo posto durante la messa in onda, rimanendoci fino alla mattina di oggi (fonti: Talkwalker, trends24.in).

