X Factor, Nika Paris canta Je Veux

Nicole ha scelto come nome d’arte Nika Paris. Ha 16 anni, è nata in Bulgaria ma da 6 mesi vive a Milano perché, a suo dire, nel suo Paese d’origine «non ci sono molte opportunità per diventare una cantante», l’Italia invece «è il posto perfetto per scrivere, per le canzoni, per la musica». A X Factor 2021 - nella terza puntata, ieri sera su Sky e NOW, e sempre disponibile on demand – ha portato “Je Veux” di Zaz con tanto di kazoo: con 4 sì e tanti complimenti dai giudici, agguanta i Bootcamp e realizza il suo sogno, che forse è appena iniziato.

