"Scene da un matrimonio", anticipazioni sesta puntata: Anna Tatangelo a Sutri. Torna su canale 5 l'appuntamento del sabato pomeriggio dedicato all'amore. Marilina e Massimo, sono i protagonisti di una lunga storia d’amore nata in giovane età, interrotta per 15 anni e poi ripresa in età adulta.

Sabato 6 novembre, alle ore 14:10, su Canale 5 sesto appuntamento con “Scene da un Matrimonio”. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Marilina e Massimo.

Marilina e Massimo sono i protagonisti di una lunga storia d’amore nata in giovane età, interrotta per 15 anni e poi ripresa in età adulta. Entrambi quarantenni romani: Marilina lavora in un’azienda come direttrice amministrativa, Massimo è un edicolante. Dopo la loro storia giovanile, lei ha avuto relazioni di scarso valore. Lui, invece, ha vissuto una relazione importante e una convivenza di due anni.

Si rincontrano sui social, iniziano a scambiarsi messaggi e si danno un appuntamento, in modo non del tutto consapevole, proprio il giorno di San Valentino. Da lì inizia una seconda vita per entrambi che li porta a convivere e a decidere di unirsi in matrimonio. Si sposano a Sutri, in una piccola e suggestiva cappella all’interno della location dove si svolge anche il ricevimento. A festeggiarli tutti gli amici più cari e i parenti, nonché il loro amato cane Ercole.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 12:39

