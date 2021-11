XFactor 2021, Erio commuove Emma: «Non piango solo perché ho rispetto di me stessa». La seconda puntata dei live è dedicata alle cover e il talento di Manuel Agnelli si esibisce sulle note di “Limit To Your Love” di James Blake.

Erio, tra i favoriti alla vittoria di questa nuova edizione di X Factor 2021, apre la seconda manche con “Limit To Your Love” di James Blake. Il cantante livornese conquista come sempre pubblico e giudici.

«Bellissimo - commenta Mmika - non sei cambiato nel senso molto positivo. Secondo me sei pronto»

«Asfaltata - sottolinea Emma - La scelta di James Blake mi fa vedere il tuo percorso, tu sei questa cosa qui. Non piango solo perché ho rispetto di me stessa».

Manuelito: «Sei consapevole di quello che ti stai giocando e la scelta di James Blake è la reference che ti mancava».

Manuel Agnelli: «Erio ha tante sfumature, questa forma ci ha aiutato a riprendere il controllo. Hai uno stile e una delicatezza che si chiama talento»

