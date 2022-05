Scene da un Matrimonio: Anna Tatangelo racconta le nozze di Vincenzo e Graziella a Paestum

Domenica 1° maggio, alle ore 14:20, su Canale 5 nuovo appuntamento con la seconda edizione di “Scene da un Matrimonio”. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Vincenzo e Graziella a Paestum, in provincia di Salerno.

Vincenzo e Graziella sono fidanzati da 12 anni e sono i protagonisti della nuova puntata di "Scene da un matrimonio". Sin dall’inizio la loro storia è sembrata a tutti una favola, ma anche le favole hanno i loro momenti di crisi: il sogno di lei, quello di vivere e lavorare negli Stati Uniti, ha messo a dura prova la loro relazione. Lui l’ha sempre sostenuta, ma la distanza stava per distruggere la loro unione. Graziella allora ascolta il suo cuore e rientra in Italia per salvare il suo legame speciale con Vincenzo.

Il matrimonio verrà celebrato nel Santuario della Madonna del Rosario di Pompei, mentre i festeggiamenti si svolgeranno in una splendida location a Paestum.

“Scene da un Matrimonio” è un format di Gianni Ippoliti prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. La Regia della puntata è affidata a Giacomo Frignani.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Maggio 2022, 11:31

