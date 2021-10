Roma e Torino, i confronti tra i candidati sindaci al ballottaggio l'11 e il 14 ottobre su SkyTg24

Tornano i Confronti di Sky TG24: in vista dei ballottaggi per le Elezioni Amministrative 2021 la testata proporrà due faccia a faccia tra i candidati sindaci di Roma e Torino. Si parte l’11 ottobre alle 20.30 con l’incontro tra Paolo Damilano e Stefano Lo Russo, aspiranti sindaci del capoluogo piemontese, un’ora serrata di domande e risposte in diretta dagli studi Sky di Milano. Il 14 ottobre, sempre alle 20.30, si confronteranno Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti, in corsa per il ruolo di futuro primo cittadino della Capitale, in diretta dagli studi Sky di Roma. Entrambi gli incontri saranno condotti da Fabio Vitale.

La testata ha ricevuto le adesioni di tutti i contendenti, che si confronteranno secondo un regolamento ben definito che sarà condiviso in un incontro tra i portavoce, i rappresentanti dei candidati e la redazione di Sky TG24. I Confronti avranno lo stesso format e regole utilizzati nei precedenti incontri ospitati da Sky: ordine di posizionamento definito per sorteggio, risposte scandite da un countdown, medesime possibilità di replica per tutti, un appello finale.

Oltre che sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre, il Confronto sarà visibile anche in streaming sul sito skytg24.it. Il dibattito attorno ai temi trattati nel Confronto si estenderà anche ai canali Facebook, Twitter e Instagram di Sky TG24, dove sarà possibile seguire e commentare in tempo reale attraverso l’hashtag #ConfrontoSkyTG24.

