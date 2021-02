Tapiro d'oro a Conte e Casalino. Il premier uscente: «Draghi persona stimabile». Il portavoce: «Mai al Gf Vip»

Dall'addio a Palazzo Chigi al Tapiro d'oro. Giuseppe Conte e Rocco Casalino sono finiti nelle grinfie di Valerio Staffelli che li ha intercettati per consegnargli lo storico "trofeo" di Striscia la notizia. L'ormai ex premier ha accettato il tapiro e ha risposto alle domande di Staffelli: «Dimissionario, ma ancora presidente per qualche giorno», ha dichiarato davanti Palazzo Chigi.

«Sono onorato di aver servito il mio Paese e terminare con un Tapiro mi rinfranca, durante tutto il mandato mi sono chiesto: come mai non mi arriva?». Su Matteo Renzi ha detto: «È un interlocutore politico, un senatore della Repubblica e fa la sua politica». Mentre su Mario Draghi ammette: «Persona stimabile e di prestigio».

Stessa sorte anche per il portavoce Rocco Casalino, che smentisce di aver telefonato ai vertici del M5S chiedendo di votare contro un governo guidato da Mario Draghi: «Ho ricevuto 300 chiamate, ma non rispondo a nessuno». Inoltre, precisa che il libro 'Il portavoce', che ripercorre la sua vita, uscirà il 16 febbraio e promette: «Mai al Grande Fratello Vip».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 21:12

