I Robinson, ecco che fine ha fatto Geoffrey Owens: il "cognato" di Cliff preso in giro sul web

This PUBLIC SHAMING IS WRONG.I thought long and hard about posting this. Fox News has shamed 'Cosby Show' actor Geoffrey Owens, simply because he was spotted working and bagging groceries at a NJ Trader Joe's. Geoffrey is also the son of a former congressman #Geoffreyowens pic.twitter.com/8vw86YRtIY — Dominic Carter (@DominicTV) 2 settembre 2018





Retweet if you're proud of Geoffrey Owens for being a hard working, black King. ❤👑❤ pic.twitter.com/pdOpsaIbyk — #MJForever (@MsMJJ4ever) 2 settembre 2018

Era il cognato di Cliff Robinson e nell'amatassima serie cult americana ha lavorato per 10 anni dal 1982 al 1992. Poi la sua vita è cambiata: e ora Geoffrey Owens, l’attore che ne “I Robinson” interpretava Alvin Tibideaux, il marito di Sandra, fa il cassiere in un supermercato americano. Owens è stato riconosciuto e paparazzato mentre svolgeva il suo lavoro al Trader Joe’s: «Ero al Trader Joe’s e ho detto a mia moglie: ‘Aspetta un minuto, quello è l’attore di The Cosby Show», ha dichiarato un cliente.Irriconoscibile, un bel po’ appesantito, capelli e barba bianch, l’Alvin che tutti noi ricordavamo è notevolmente cambiato. Purtroppo dopo che la foto è diventata virale in molti hanno cominciato a prendere in giro l'attore per il suo aspetto fisico e anche perché si fosse ridotto a fare il cassiere. Ma sui social è partito un tam tam mediatico a difesa di Owens e della sua nuova vita.Owens è stato protagonista della celebre serie tv di Bill Cosby dal 1982 al 1992 e dopo la fine della serie ha trovato notevoli difficoltà nel proseguire la sua carriera da attore. Sua madre infatti ha rivelato: «Era la star dello show ma si sono dimenticati di lui dopo che è andato in onda». Dopo “I Robinson” Geoffrey Owens ha partecipato a “It’s always sunny in Philadelphia” e in “La vita segreta di un teenager americano” ma poi per lui si è aperto il viale del tramonto e ha così dovuto ripiegare su lavori “normali”.