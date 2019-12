Rita Rusic a Verissimo: «Ho vissuto in un campo profughi in Croazia...». Silvia Toffanin commossa

Sabato 21 Dicembre 2019, 18:50

Oggi, la produttrice - che a gennaio entrerà nella casa del Grande Fratello Vip - è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin. E si è raccontata a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata.Ecco il racconto di Rita Rusic: «A quattro anni sono stata nei campi profughi in Croazia, poi ci siamo trasferiti in Italia e i miei genitori mi hanno mandata in collegio. È stata dura stare senza mamma e papà».: «Il giorno delle nozze mi è venuta paura e non volevo firmare. Siamo stati sposati 18 anni, poi a un certo punto lui si è perso.Per anni ho fatto da mamma e da papà, perché i miei figli per un periodo non hanno avuto rapporti con il padre».Conclude Rita Rusic: «È difficile quando uno dei due si costruisce un'altra vita di coppia. L'ho perdonato per quei dieci anni di silenzio dopo la separazione.».