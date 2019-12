Federica Panicucci in lacrime a Verissimo: «Ecco cosa mi ha detto mio padre prima di morire...»

Sabato 21 Dicembre 2019, 16:53

Nella sua prima intervista di coppia, Federica Panicucci ha parlato del grande amore nato con l'imprenditore milanese.- racconta Federica Panicucci -Ci ha messo in contatto Melissa Satta. Abbiamo una quotidianeità che non ricordo di aver mai avuto. C'è sempre, per un consiglio, una risata. È il mio tutto. È riuscito a entrare in sintonia con i miei figli, senza imporsi. È sempre bravissimo».Federica Panicucci si commuove poi ricordando il papà Edoardo, scomparso tre anni fa: «Papà Edo ha fatto in tempo a conoscere Marco. Aveva già capito tutto.».La conduttrice di Mattino 5 torna poi a sorridere raccontando un altro aspetto della sua vita di coppia: «Lui è gelosissimo. All'inizio non voleva che toccassi neanche gli ospiti in studio. Adesso sto attentissima. Il matrimonio? Quando decideremo, verremo qui a dirlo.».