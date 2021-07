Paolo Conticini, il dolore segreto a Dedicato: «Non c'è più, non sono riuscito a dirgli ti voglio bene...». Autieri commossa. Oggi, Paolo Conticini è stato ospite del programma estivo di Rai1 condotto da Serena Autieri. L'attore, dopo aver interpretato un brano dei Pooh, si è raccontato a cuore aperto tra carriera e vita privata.

Conticini ha parlato di una persona molto importante della sua vita: «Mio nonno Alvaro è stato un esempio, un faro. Mi ha trasmesso la libertà. Lo sento sempre al mio fianco e veglia su di me dietro un sipario o una macchina da presa. Non sono mai riuscito a dirgli ti voglio bene perché lo vedevo come una figura autorevole. Ma adesso ho il rimorso».

Poi, Conticini ha raccontato della storia d'amore con la moglie Giada: «Siamo insieme da 25 anni. La chiamo la bella addormentata sul divano perché la incontrai a una sfilata di moda. Io mi ero addormentato su un divano e al mio risveglio vidi lei che dormiva su un altro divano. Aveva gli occhi azzurri, mi innamorai subito». Emozione in studio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 11:25

