Paolo Bonolis, la frecciatina su Giorgio Chiellini scatena i social: «Si butta come se gli avessero sparato». E quella battuta su Kean...

La battuta di Paolo Bonolis su Giorgio Chiellini durante la Notte Azzurra, la festa che Rai 1 ha dedicato alla Nazionale alla vigilia degli Europei, ha diviso il popolo del web e ovviamente i tifosi. Intervenuto nella serata in cui è stata "presentata" la Nazionale italiana, il popolare conduttore tv, tifosissimo dell'Inter, non ha risparmiato una battuta sul capitano della Nazionale, perno della Juventus.

Paolo Bonolis e Giorgio Chiellini

«Nella mia mente, mi sono immaginato una situazione, facile. Italia-Germania 1-0 gol di Barella, mancano 5 minuti dalla fine, ci difendiamo con le unghie e con i denti, gente che non vuole guardare la TV, i bar gremiti in un silenzio agghiacciante, Chiellini respinge di testa e si butta come se gli avesse sparato dalle tribune. In Italia può accadere, all’estero non so», ha detto riferendosi a quella che a suo dire è una certa propensione ad accentuare gli effetti dei contrasti. Chiellini, visibilmente imbarazzato, ha abbozzato un sorriso di circostanza, ma il web però si è infuocato. Interisti e antijuventini hanno apprezzato, mentre gli juventini hanno giudicato la battuta inadatta.

Paolo Bonolis e l'accusa di razzismo

C’è stato anche un altro momento dell’intervento di Bonolis a Notte Azzurra che non è sfuggito agli utenti dei social. Qualcuno ha mosso l'accusa di razzismo. Il conduttore di Ciao Darwin e Avanti un altro, a un certo punto ha detto parlando di Mancini e alludendo al colore della pelle: «stava convocando Kean può convocare Carlo Conti».

