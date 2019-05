Pamela Prati e il giallo matrimonio, la manager Eliana Michelazzo: «Ecco le prove dell'attacco con l'acido»

Lunedì 13 Maggio 2019, 17:22

Eliana Michelazzo, agente di, pubblica dal suo account Instagram le prove del (tentato) attacco con l’che avrebbe subito la sua assistita, Pamela Prati è ultimamente al centro assoluto del gossip per via del suo matrimonio, poi rimandato, col fantomatico imprenditore Marco, noto anche come Mark, Caltagirone.La Michelazzo aveva già parlato della minaccia dell’acido ospite a “Verisismo”: “Ci stanno facendo del bullismo – ha raccontato a Silvia Toffanin - ci hanno detto scappate dall’Italia, fate schifo. Ci hanno aggredito con l’acido, ci hanno tirato l’acido sotto casa. Mi hanno fatto trovare un biglietto con scritto "al matrimonio ci arrivate a metà" non lo abbiamo detto a nessuno perché avevamo paura”.Dal social la Michelazzo ha postato uno scatto che vede un poliziotto con sue soccorritori e una bottiglia, accompagnata dalla didascalia: “Questo è uno dei momenti che non vorresti mai passare, ma noi ci siamo passate in prima persona. Per fortuna non ha preso nessuna! Ma tanto spavento. E’ la seconda volta che succede, come potete vedere nella foto ritrae una bottiglia di acido diluito con sapone. Beh, credo che si stia toccando il fondo”.