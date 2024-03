Nino D'Angelo l'annuncio in lacrime: «Presto nonno per la sesta volta. Sono stato un padre assente». Il no a Ghali

di Redazione web

Nino D'Angelo si è raccontato a 360 gradi nella sua intervista a Verissimo. Uno dei cantanti neomelodici più famosi di sempre ha parlato a Silvia Toffanin delle gioie e dei dolori della sua vita. L'artista ha annunciato che diventerà nonno per la sesta volta e, poi, ha spiegato quanto sia importante per lui la sua famiglia e il grande amore che nutre per Napoli e le sue origini. Infine, Nino si è commosso parlando della mamma venuta a mancare a 58 anni a causa di un ictus. Il cantante ha anche detto: «A breve, io e mia moglie festeggeremo 45 anni di matrimonio. Stiamo invecchiando insieme e siamo felici, sembriamo ancora due fidanzatini quando passeggiamo mano nella mano. Ci siamo sempre l'uno per l'altra».

L'annuncio di Nino D'Angelo

Nino D'Angelo ha raccontato a Silvia Toffanin: «Diventerò nonno per la sesta volta. I miei nipoti, lo dico sempre, sono i giocattoli che non ho avuto da bambino, con loro mi diverto tantissimo. Sono un nonno migliore rispetto a come ho fatto il papà. Quando i miei figli erano piccoli ero tanto impegnato con il lavoro, a sviluppare la mia carriera. Quando dico loro che avrei potuto fare e dare di più, mi dicono che hanno capito i miei sacrifici, non sono arrabbiati, anzi, sono molto felici. Io, comunque, ho realizzato i miei sogni, nella mia vita ho fatto quello che sognavo da bambino».

Le origini



Poi, Nino D'Angelo ha parlato del suo amore per le sue origini: «Io vado fierissimo delle mie origini, è importante non dimenticarle e sono proprio quelle che ti tengono con i piedi per terra. Sono felice di aver fatto parte di una comunità di persone che si sono guadagnate da vivere lavorando onestamente. Proprio per onorare le mie origini, ho sempre cantanto in napoletano. Mi avevano proposto di cantare con Ghali ma in italiano e ho rifiutato».

Nino D'Angelo e l'amore per la famiglia

Infine, Nino D'Angelo ha raccontato di quando si è trasferito con la famiglia da Napoli a Roma e dell'amore per la mamma: «Ho dovuto lasciare Napoli e trasferirmi a Roma perché continuavo a ricevere minacce di ogni tipo.

