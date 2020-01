o»

E infatti Nancy Brilli sui social ha di recente postato una foto in cui mostrava la sua sveglia alle quattro… «Beh, io alle cinque», ha replicato aMara Venier. Nancy Brilli ha provato a scherzare: «Non so perché mi sveglio presto. Alle 4 apro gli occhi e leggo, perché devo scongiurare la cosa del pensiero, visto che non è sempre allegro».



Mara Venier ha continuato: «Io comincio a pulire casa». E quando Nancy Brilli le ha detto «Una volta passavo l’aspirapolvere perché mi rilassava», la padrona di casa di Domenica In ha fatto ridere tutti: «A quell’ora me menano, non se po’ fa…».

Domenica 5 Gennaio 2020, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA