Nancy Brilli e le colleghe ''sleali'': «Mettevano in campo altre cose oltre alla recitazione»

Nancy Brilli è stata una delle protagoniste della nuova edizione di Pechino Express, in coppia con il collega e amico Pierluigi Iorio, dove hanno formato il duo dei Brillanti. Il loro viaggio è stato ben presto stroncato, ma i due sono entrati nel cuore del pubblico che li avrebbe portati volentieri avanti nella sfida. L'attrice romana sarà la madrina della serata conclusiva del festival Lgbtqi+ di Torino e per l'occasione ha rilasciato una intervista in cui ha raccontato il mondo dello spettacolo e della «mitologica competizione tra attrici».

Nancy Brilli ha voluto precisare (e mandare alcune frecciatine alle sue colleghe).

Le parole di Nancy Brilli

«La competizione tra noi attrici? Va bene, però dipende se una si vuole mettere a competere. Mi sono vista scavalcare molte volte da giocatrici sleali che mettevano in campo altre cose oltre alla recitazione.

L'attrice romana ha anche parlato di "ritocchini". Nonostante il matrimonio con il chirurgo estetico Roy De Vita, durato 15 anni, Nancy non avrebbe fatto ricorso a nessuna operazione chirurgica: «Ho conosciuto Roy che ero all’ennesima operazione per l’endometriosi. Non amo parlare delle mie operazioni. Non ho mai alterato i miei lineamenti ma qualche aggiustatina, nel 2024, ben venga».

