Muccino torna con A casa tutti bene: «La mia famiglia avrà evoluzioni inaspettate»

di Valerio Di Marco

Torna con la seconda stagione "A casa tutti bene", serie diretta e co-sceneggiata da Gabriele Muccino: 8 nuovi episodi in onda su Sky e in streaming su Now dal 5 maggio. «Ho avuto di nuovo totale libertà espressiva - spiega il regista -, la serialità permette di approfondire meglio i personaggi. Mi muovo sempre dentro un perimetro, ma le cose possono evolversi inaspettatamente». Le nuove puntate possono essere lette anche alla luce dell'odierno momento storico. «Scrivo sempre quello che vivo in me, ma inconsapevolmente la realtà esterna influisce. "L'ultimo bacio" e "Ricordati di me", che realizzai rispettivamente prima e dopo l'11 Settembre, erano 2 film diversi tra loro». Al centro di "A casa tutti bene" ci sono le vicende di una famiglia. La pandemia ha causato forti fratture sociali e spaccato anche tante famiglie, ma il cineasta romano pensa che supereremo anche questa: «È stata una cosa che nessuno di noi aveva mai vissuto prima. Non è stata solo una pandemia, ma una pandemia al tempo dei social. Non torneremo mai più come prima, ma credo che l'umanità abbia una grande capacità di adattamento». In ogni caso l'umore è ancora nero, tanto che l'aspetto crime/noir è molto più marcato in questa seconda carrellata di puntate. «Non mi ero mai addentrato in quella zona d'ombra dell'essere umano in cui si decide di uccidere qualcuno. Del resto la storia dell'umanità è fatta di sangue». Quindi di conflitto, magari a breve con le macchine: «Il tema dell'intelligenza artificiale mi affascina molto. I film di fantascienza già ci avevano detto tutto. Finiremo in un luogo di solitudine dove ci troveremo contro i robot». Ad ogni modo, Muccino sta per tornare al cinema: «A settembre inizierò a girare un film». Ci sarà una terza stagione di "A casa tutti bene"? «Si vedrà».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 06:00

