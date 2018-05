Milly Carlucci: Ballando con ascolti da record, batte in finale Maria De Filippi

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è come Cenerentola. In più di un'occasione si è permessa il lusso di superare la sua rivale di sempre, la signora del sabato sera,. Anche la signora Fascino-Mediaset, dunque, ha dovuto cedere la strada a una lanciatissima Milly, che ha avuto pure il tempo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.Non ultima la polemica con i suoi colleghi Rai,in primis, che hanno ospitato la De Filippi nei programmi di punta della rete ammiraglia di Viale Mazzini. In pratica uno spot a distanza fatto a casa di Milly.Il duello tra la Carlucci e la De Filippi non è stato mai avvincente come in questa stagione. Nonostante il buon avvio, nelle prime settimane, quando in programmazione c'era ancoranon è riuscito a superare Canale 5. Quattro settimane in cui la Carlucci ha preso schiaffi, staccata anche di sette punti percentuali di share. Soltanto al quarto tentativo è riuscita a limitare i danni: - 5% la differenza.Nella puntata numero 5 il Biscione ha schierato Amici, altro programma pressoché imbattibile. Ma solo sulla carta, perché Milly si è tolta la soddisfazione di affondare al primo tentativo la corazzata avversaria: 23% di share contro 20%. Le due settimane a seguire sono state in pratica due pareggi, testa a testa intorno al 20% di media. Così come le altre puntate con però l'acuto finale, quello di sabato scorso. La grande chiusura di Ballando sotto le Stelle (foto) è stato vista dal 24,7% dei telespettatori. Contro il 23% di Amici. Un duello davvero appassionante se si segue lasovrapposizione tra i due programmi.