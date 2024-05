Milly Carlucci, al via Acchiappatalenti su Rai 1: il format, i talent scout, quando va in onda. Tutto quello che c'è da sapere

di Cristina Siciliano

Milly Carlucci è pronta a condurre l'Acchiappatalenti, il nuovo programma che andrà in onda in prima serata di Rai 1 a partire da venerdì 10 maggio. In studio non mancheranno diversi personaggi del mondo dello spettacolo pronti a scovare il tantento nei concorrenti. Con la conduttrice, in questa nuova esperienza ci saranno anche cinque scout, cioè: Mara Maionchi, Teo Mammucari, Wanda Nara e Sabrina Salerno e Francesco Paolantoni. Mentre tre saranno i giurati del gioco: Simona Ventura, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio

Le parole di Milly Carlucci

«Gli acchiappatalenti sono cinque personaggi diversi e ciascuno ha una propria esperienza nel campo del talento - ha spiegato Milly Carlucci a Chi -. Basti pensare a quanti aspiranti musicisti ha giudicato Mara Maionchi, a quanti palcoscenici hanno calcato Paolantoni e Teo Mammucari e pensi a Wanda Nara, che ha fatto tanta televisione in Argentina ed è stata agente sportiva.

«Può darsi che siano già stati visti da qualche parte, ma te li devi ricordare - ha continuato Milly Carlucci -. Magari hanno fatto spettacoli a Las Vegas, ma non sono necessariamente virtuosi, alcuni sono stravaganti: quando li vedi ti aspetti una cosa e, invece, viene fuori un’altra, per questo ti parlo di istinto.

La conduttrice ha concluso: «Nel momento in cui si esibiscono, tutti ammirano la performance, ma l’acchiappatalenti che è in gara deve immaginare cosa poter fare con lui nella finale, quando si esibiranno insieme. Lo scopo non è prendere il più bravo, ma quello giusto per fare un numero in coppia».

