Il Mercante in Fiera cancellato? Gli ascolti flop preoccupano la Rai: «Pino Insegno ha 2 settimane di tempo»

di Luca Uccello

I numeri non mentono. I numeri, a volte, possono fare anche male. Il Mercante in Fiera di Pino Insegno è in caduta libera con uno share sotto il 2%. Numeri che costringono i vertici di Viale Mazzini a fare delle serie riflessioni sul futuro del programma.

Un futuro in discussione per il conduttore, amico della premier Giorgia Meloni. Infatti la Rai starebbe lavorando, come trapelato anche su La Stampa, a "interventi editoriali" non meglio precisati sul programma, se non cambierà qualcosa.

Il mercante in fiera, cosa succede

Secondo il quotidiano torinese, a Pino Insegno verrebbe concesso ancora un po’ di tempo: "ha due settimane - scrive la La Stampa - per inventarsi qualcosa (non si sa bene cosa) e provare a essere confermato fino a Natale.

A difesa di Pino Insegna c'è già un'edizione (nel 2006 su Italia 1) andata male. Quasi trentanni dopo Rai2 ci riprova ma ancora una volta senza entrare nel cuore dei telespettatori che sembrano facciano fatica anche a comprendere le regole del gioco...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA