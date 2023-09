Ascolti tv 27 settembre 2023, Pino Insegno a picco con il Mercante in Fiera: solo l'1.9% di share

Ascolti Tv mercoledì 27 settembre 2023, in prima serata su Rai1 Arena Suzuki dai 60 ai 2000 ha conquistato una media di 2.509.000 spettatori pari al 15.8%. Su Canale 5 la fiction Maria Corleone 2.479.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2 Vendetta finale – Acts of Vengeance 883.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia 1 San Andreas 1.056.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.740.000 spettatori pari al 10.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro 870.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Truth – Il prezzo della verità 507.000 spettatori con share del 2.9%. Su Tv8 in prima visione free X Factor 17 segna 537.000 spettatori con il 3.4%.

In fascia access prime time su Rai 1 Cinque minuti 3.971.000, 20,14%; Affari Tuoi 3.987.000, 20%; su Canale 5 Striscia la notizia 3.143.000 telespettatori, share 15,71%. Su Rai 2 Tg2 Post 579.000 telespettatori, share 2,89%, su Rai 3 Blob 917.000, 4,91% e a seguire Via dei Matti n.0: 899.000, 4,59%, Il cavallo e la torre 1.337.000, 6,76%; Un posto al sole 1.804.000, 8,99%. Su Italia1 NCIS 1.468.000 telespettatori, share 7,35% su Rete4 Stasera Italia su Rete 4 855.000 telespettatori, share 4,30% e 825.000, 4,09%. Su La7 Otto e mezzo 1.401.000 telespettatori, share 6,98%, su Tv8 100% Italia ha ottenuto 469.000 telespettatori, share 2,4% e su Nove Don’t Forget The Lyrics 521.000 telespettatori, share 2,6%.

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 510.000 telespettatori, share 9,58%. Su Rai 2 Speciale 90° Minuto 569.000 telespettatori, share 5,03%; Stasera c’è Cattelan su Rai 2 205.000, 4,24%.

Ancora giù il Mercante in Fiera

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.649.000 spettatori (22.9%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.090.000 spettatori (26.8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.482.000 spettatori (14.3%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.452.000 spettatori (17.1%). Su Rai2 Castle ha raccolto 378.000 spettatori (2.6%). Il Mercante in Fiera segna 357.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 359.000 spettatori con il 2.9%. CSI Miami ha ottenuto 769.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.466.000 spettatori con il 14.9%. Blob segna 917.000 spettatori con il 4.9%. Via dei Matti N.0 segna 899.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 662.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 136.000 spettatori (1.4%), nel primo episodio, e 159.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 377.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Cash or Trash registra 427.000 spettatori con il 2.6%.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA