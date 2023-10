Marisa Laurito, confessione choc a Verissimo: «Molestie in tv da persone importanti»

di Redazione web

Marisa Laurito è stata ospite a Verissimo dove si è lasciata andare a confessioni molto intime con Silvia Toffanin. Una carriera longeva che include programmi di cabaret, film di succeso, arrivati dopo tanti anni di gavetta e di sacrifici: Marisa ha voluto raccontare i suoi esordi in televisione e i soprusi a cui è dovuta sottostare, tra cui anche molestie da persone molto importanti nel settore.

Marisa, le molestie subite

«Ho subito moleste anche da persone importanti in tv. Avevo avuto un'educazione ferrea, non avrei mai accettato compromessi. Mio padre mi aveva inculcato il senso della disciplina e del lavoro, nn avrei mai accettato una raccomandazione. Davo due schiaffi e me ne andavo per la mia strada. All'epoca non si tendeva a denunciare, era quasi una cosa normale. Le donne quasi se lo aspettavano, in un mondo che era particolarmente chiuso. Credo che queste cose si verifichino anche oggi, per fortuna si può denunciare e bisogna farlo sempre: non bisogna avere paura. E’ vero che le donne sono messe a dura prova, poi bisogna affrontare i processi che possono diventare una nuova violenza psicologica. E' orribile sentire anche oggi qualcuno che dice 'se l’è cercata'. Noi non cerchiamo niente, vogliamo essere libere e indipendenti, vogliamo decidere come vestirci nel rispetto della società ovviamente», ha confidato Marisa Laurito a Silvia che non riusciva a credere alle sue parole.

