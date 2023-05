Marisa Laurito non mantiene la promessa: «Ma quale spogliarello? Non ho l'età...»

Marisa Laurito semntisce tutto. Dopo aver promesso - in diretta radio - che in caso di vittoria dello scudetto del Napoli, si sarebbe esibita in una sorta di spogliarello, adesso, si rimangia la parola. «Ma quale spogliarello? Non ho l'età».

Marisa Laurito, promessa non mantenuta

Tutti hanno ancora negli occhi lo spogliarello di Sabrina Ferilli per lo scudetto della Roma. Una promessa mantenuta che infiammò i tifosi romanisti e non solo. E, adesso, in molti si aspettavano che qualche supporter partenopea si esibisse in modo simile per rendere i festeggiamenti napoletani ancora più calorosi. Ma Marisa Laurito non ha mantenuto la promessa data, il 30 marzo scorso ai microfoni di Rai Radio 1.

Il fioretto

In quell'occasione - a Un giorno da pecora - la Laurito aveva dichiarato di volersi vestire solo con una bandiera del Napoli. «Non mi posso spogliare perché è passata l'epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Farò così: mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda, questo lo posso promettere». E adesso che il Napoli ha conquistato il tricolore, l'attrice e cabarettista partenopea ha tenuto a specificare che non si esibità in alcun spogliarello.

«Non ho l'età»

«Ma quale spogliarello? Non ho l'età. Sotto sotto al vestito certo che sarò nuda», ha spiegato a Adnnronos. Lei emozionatissima per la conquista dello scudetto da parte del Napoli, con l'ironia che la contraddistingue da sempre, sui numerosi commenti scherzosi che la riguardano sui social circa un suo presunto spogliarello in caso di vittoria del Napoli.

«Non ho mai detto che mi sarei spogliata, ho detto che mi sarei vestita con i colori del Napoli e forse sotto sarei stata nuda, ma sotto sotto - scherza - con tutto l'amore per il Napoli mi sembra un pò troppo, non l'ho fatto per motivi ben più importanti».

La Laurito che ieri ha guardato la partita in tv racconta di aver provato «una emozione fortissima, un regalo inaudito da parte dei giocatori che hanno meritato questo scudetto, il terzo che vedo. L'orgoglio di aver vinto è fantastico. Domani - svela - vado a Napoli e indosserò un vestito che mi sono fatta fare appositamente e di cui ho parlato con tutti i colori del Napoli e che terrò per molti giorni», conclude la Laurito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 12:50

