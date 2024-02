Maria De Filippi: «Dopo la morte di Maurizio Costanzo avevo paura, per questo non ho mai parlato di lui»

di Redazione web

Una serata dedicata a Maurizio Costanzo. A un anno dalla morte del più famoso giornalista italiano, Maria De Filippi ha ricordato il compagno in un evento che si è tenuto al Teatro Parioli Costanzo. Un incontro emozionate, dove ognuno ha portato il suo ricordo di Costanzo. «Buonasera a tutti, grazie di essere qua, grazie davvero - ha detto Maria De Filippi emozionata -. Questa sera siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro. So che è sicuramente contento», ha detto.

Le prime parole su Costanzo

La conduttrice ha spiegato perché in questo anno non ha mai parlato pubblicamente di lui: «In quest’ultimo anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, è successo che tanti giornalisti mi hanno chiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione.

«Questa sera ho invitato quelli che sono i suoi amici e quelli che ritengo che abbiano avuto un rapporto personale e professionale con lui e abbiano contribuito al successo di questa trasmissione. Quando parlo al presente non è che non conosca i verbi o le coniugazioni, ma parlo al presente perché penso che lui sia presente e quindi uso il presente. Questa sera è un talk, un genere televisivo che a me non appartiene molto, e ho da fare molta strada televisivamente parlando. Quanta strada dovrei fare. Per questo motivo questa sera ho deciso di chiamare qualcuno che stimo e che lui stima e che col genere talk è più capace di me. Questa persona è Fabio Fazio», ha concluso.

