Domenica In, Mara Venier ricorda Maurizio Costanzo: «Il teatro Parioli avrà il suo nome». Il bacio a Maria De Filippi

"Domenica In" torna alla ribalta con tanti nuovi ospiti da intervistare. Tra di loro, ci sono anche gli ex concorrenti della 74esima edizione del Festival di Sanremo che ha visto la vittoria di Angelina Mango con il brano "La noia". Durante la puntata di oggi, Mara Venier ha ricordato il giornalista, conduttore televisivo e amico Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio dello scorso anno all'età di 84 anni. L'inventore del "talk show" non verrà mai dimenticato, né per il suo lavoro né per la sua personalità e intraprendenza nel mondo del giornalismo. A ricordare il suo nome alla città di Roma c'è anche il Teatro Parioli che tra qualche giorno cambierà nome, rendendo omaggio al conduttore televisivo.

La puntata

Con la maglia "Pazza" di Loredana Berté, Mara Venier saluta il pubblico di "Domenica In" e accoglie gli ospiti della nuova puntata, in onda su Rai1 fino alle 17. È il turno di Mr.

Stando a quando ha confidato Mara Venier durante la puntata, martedì scorso Maria De Filippi ha organizzato un evento speciale a teatro invitando gli amici e i colleghi più intimi. «Mi sono emozionata moltissimo quando ho visto la targa luminosa con il nome di Costanzo», ha detto la conduttrice, mentre Mr. Rain era di fronte a lei. Poi ci ha tenuto a salutare Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo, e a darle un bacio come segno di vicinanza e di grande amicizia.

Dopo il piccolo tributo andato in onda su Rai 1, Mr Rain ha continuato a parlare della sua vita e dei suoi progetti, finché non è uscito di scena.

