Sono devastata per la perdita del mio amico», ha detto a People l'attrice, che era stata una delle prime a rivolgere a Luke un messaggio appena si era diffusa la notizia dell’ictus. «Ho così tanti ricordi con Luke che mi fanno sorridere, e che sono impressi nel mio cuore e nella mia mente». Poi, un ricordo del collega, che le era stato particolarmente vicino dopo la diagnosi di cancro, oggi in remissione. «Luke era un uomo intelligente, silenzioso, umile e complesso, con un cuore d’oro e un pezzo infinito di integrità e amore», ha continuato l’attrice, raccontando di quella connessione con lui, rimasta intatta nonostante gli anni passati.

Dopo la sua morte di Luke Perry i socila sono stati invasi da ricordi commossi da parte di molri personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i primi, Ian Ziering, lo Steve Sanders di Beverly Hills , che via social ha pubblicato uno scatto di loro due insieme accompagnato da un messaggio toccante: «Carissimo Luke, mi crogiolerò per sempre nei ricordi bellissimi che abbiamo condiviso in questi ultimi trent’anni. Possa il tuo viaggio essere arricchito dalle anime straordinarie di chi ci ha lasciati prima di te, così come hai fatto con coloro che hai lasciato. Che Dio gli riservi un posto a lui vicino, se lo merita», mentre, sua collega in Riverdale, ha scritto di avere il cuore spezzato,lo ha definito «di buon cuore e pieno di talento».