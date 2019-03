di Veronica Cursi

Ultimo aggiornamento: 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E così tu sei la sorella di Brandon?», esordiva così, il bel tenebroso di Beverly Hills 90210 che faceva innamorare le ragazzine di tutto il mondo con uno sguardo. Fu quello il giorno in cui Dylan e Brenda, interpretata dall'attrice Shannen Doherty, diventarono i protagonisti di una delle storie d'amore televisive più famose degli anni '90. Volevamo tutte essere lei, la mora del Minnesota, che condivideva il suo amore con la sua amica-nemica Kelly (la bionda Jennie Garth). E ora che Luke Perry è morto, colpito da un ictus devastante, tornaimo tutte un po' 15enni. Ve lo ricordate il loro primo bacio? Se siete stati Dylan addicted ovviamente sì. E chi se lo dimentica lui, in preda a una crisi di panico dopo avere litigato con il padre, che inveisce contro Brenda e poi la bacia appassionatamente. E mentre i fan chiedono a gran voce un ritorno di Beverly Hills in tv, per omaggiare un attore mito per la generazione anni'90 riproponiamo una video che ripercorre la loro storia. E ditemi se - per un attimo - non vi ritrovate sedute nella vostra cameretta con Dylan appeso ai muri che vi guarda da un poster e tante pagine di diario ancora da scrivere.