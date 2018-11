Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando nel 2012 ad, trasmissione dove è tornata 4 anni dopo come ballerina professionista, di cui quest’anno conduce il daytime insieme a Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Ma ora, futura signora Presta (nel 2019 sposerà Niccolò, che con il padre Lucio gestisce la nota agenzia Arcobaleno Tre), è anche al timone di, un programma di interviste one-to-one, in onda il venerdì alle 23.45 su Real Time, che ha debuttato la scorsa settimana con un ottimo 2,1% di share e addirittura il 4,2% sul target femminile tra i 15 e i 54 anni.«Ignazio Moser e Raffaello Tonon. Anche loro, come tutti gli altri ospiti, riveleranno qualcosa che il pubblico non conosce o forniranno dettagli inediti del loro mondo, togliendo la maschera».«Molto. Si riveleranno parecchio e racconteranno i loro lati più nascosti, con naturalezza e semplicità, senza paura di esporsi. Questo mi fa felice perché vuol dire che si trovano realmente a proprio agio davanti a me in studio. Ignazio Moser, per esempio, si è lasciato andare a delle rivelazioni sulla sua vita privata e su un possibile matrimonio con Cecilia Rodriguez...».«C’è ancora molto da fare e imparare ma è un nuovo inizio che ricorderò a vita. Con umiltà ma tanta voglia di fare».«L’ho desiderato con tutta me stessa e quindi non ero impreparata, ma so che è un banco di prova importante. Ho già condotto Colorado ma lì ero con Paolo Ruffini ed era un programma diverso, questo è più intimo. Per me è l’anno delle sfide».«Sì, tornare come conduttrice è stato diverso, anche se ogni volta che vedo i ragazzi entrare in studio ancora mi emoziono come se fossi una di loro. Ma sono felice perché Marcello e Paolo mi hanno accolta subito benissimo, non mi sono dovuta conquistare il posto».«Sicuramente la tv è il mio mondo, sento che la strada giusta è questa. Voglio diventare una donna di spettacolo completa».«Mi chiamo Lorella perché mia madre è una grandissima fan di Lorella Cuccarini, sarei felice se arrivassi ad avere un briciolo della sua bravura e della sua carriera. E poi studio da sempre Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Maurizio Costanzo... si può sempre imparare dai grandi».