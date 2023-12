La Vita in Diretta salta: ecco perché Alberto Matano non andrà in onda oggi 1 dicembre

di Redazione Web

La Vita in Diretta è uno dei programmi pomeridiani di punta di Rai1, condotto da Alberto Matano che ogni pomeriggio, dalle 17 in poi tiene compagnia al pubblico a casa con notizie di cronaca e interviste a personaggi dello spettacolo. Tuttavia, oggi, 1 dicembre 2023, La Vita in Diretta non andrà in onda.

Andiamo a scoprire il motivo per cui salta la puntata odierna del programma giornaliero di Alberto Matano e cosa andrà al suo posto.

La Vita in Diretta salta

Il motivo dell'assenza di La Vita in Diretta questo pomeriggio è molto semplice. Oggi, 1 dicembre, andrà in onda la prima puntata della sessantaseiesima edizione del Festival dello Zecchino d’Oro.

Come si legge su RaiPlay nella programmazione di Rai 1: «In diretta dall’Antoniano di Bologna, Carolina Benvenga e Andrea Dianetti conducono la prima puntata della 66ª edizione del Festival dello Zecchino d’Oro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 16:38

