L'Amica geniale strega Venezia. Costanzo: «Le protagoniste? Scelte a prima vista»

VENEZIA -dove sono state mostrate in anteprima le prime puntate della serie L'Amica geniale, accolte con 10 minuti di applausi. Rispettivamente nei ruoli di Lenù e Lila, ribelle e geniale la prima, intelligente e disciplinata la seconda, le due attrici esordienti (condizione imposta dalla misteriosa Elena Ferrante, autrice dei libri da cui è tratta la serie e collaboratrice in remoto alla sceneggiatura) sono il punto di forza dei primi 120 minuti della saga, che hanno convinto il pubblico veneziano, ma senza eccessivi entusiasmi.- con voce fuori campo di Alba Rohrwacher - lo sbocciare dell'amicizia tra Lila e Lenù, nata tra i banchi di una scuola rionale della Napoli anni 50: una trasposizione in carta carbone che non delude le aspettative dei fan del libro, sacrificando ritmo a precisione. Finisce cosi che nelle prime due puntate il cuore della saga, cioè l'amicizia fra le due bambine, finisca in secondo piano rispetto alla descrizione del contesto in cui si svolge, il quartiere popolare. Che Costanzo sceglie di raccontare nella chiave di un neorealismo 2.0, un po' manierista e un po' piacione (con tanto di citazione del classico Roma Città Aperta) a uso e consumo del pubblico internazionale.una volta superata la necessità di introdurre, ai pochi che ancora non lo conoscono, il mondo di Ferrante, i cui romanzi sono stati tradotti in 40 paesi. Le fondamenta della storia sono solide, le attrici in parte, perfetti anche i volti delle Lila e Lenù adolescenti Margherita Mazzucco e Gaia Girace: «Lavorare con loro è stato un privilegio più che una responsabilità», ha detto Costanzo, specificando che «far parte di un progetto così grande non mi ha mai spaventato, perché come direzione avevo un nucleo molto piccolo da conservare». Serie Hbo-Rai Fiction e Timvision, prodotta da Wildside e Fandango, la prima stagione de L'Amica geniale andrà in onda in autunno su Rai Uno, Rai Play e Tim Vision.riproduzione riservata