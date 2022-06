Iva Zanicchi parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. La notizia è ormai quasi certa e anzi la cantante avanza già i propri desiderata sulle caratteristiche che dovrà avere il suo partner.

Iva Zanicchi e le richieste a Milly Carlucci: «Voglio un ballerino bello e forte, un Maciste»

«Voglio un ballerino bello e forte. Ci vuole una specie di Maciste per trascinarmi» spiega in un’intervista a Super Guida Tv l'artista, che dopo alcuni tentennamenti si è lasciata trascinare in questa avventura da Milly Carlucci. «Ci ho pensato un po’ prima di accettare, ma devo dire che Milly è una donna eccezionale, convincerebbe gli eschimesi a vendere gelati al Polo Nord. È una gran signora, non lo dico perché devo lavorare con lei, lo dico da tempo. Spero di trovarmi bene e di non finire in ospedale. Conoscendomi io voglio vincere».

L'Aquila di Ligonchio ha poi rivelato di voler tornare presto a Mediaset, non appena sarà terminata l'esperienza nel talent di Rai1. La Zanicchi è infatti molto legata alla rete di Pier Silvio Berlusconi, che si è dimostrato molto comprensivo e solidale con la scelta della cantante. «Devo dire la verità è stato stupendo. È una persona a cui sono molto legata, lo conosco da quando era bambino… Mi ha detto vai Iva, devi fare tutto quello che ti aggrada. Mediaset rimarrà sempre casa tua, torna quando vuoi. Sono state parole bellissime, è stato bello sentirsi dire questo da lui».

«Siccome non avevo esclusive allora ho accettato, ma casa mia è Mediaset» aggiunge, prima di candidarsi come possibile opinionista alla prossima stagione del Grande Fratello Vip. «Come concorrente no. Mi divertirei sicuramente ma conoscendomi sarei pericolosa. Dico sempre quello che penso. Mia figlia mi ha detto: mamma se vai al GFvip io me ne vado. Alfonso è stupendo, andrei come opinionista ma non come concorrente». A 82 anni Iva Zanicchi è ancora sulla cresta dell'onda e ha intenzione di rimanerci ancora un po'.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 20:44

