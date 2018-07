In diretta a caccia di extraterrestri. Nuovo format

Cercare, scoprire e spiegare fatti insoliti e avvenimenti misteriosi. È questa l’avventura di “Contact Expeditions”: un gruppo di ricercatori e studiosi, accompagnati da una troupe di professionisti muniti di speciali apparecchiature, intraprende un viaggio di sei settimane in giro per l’Europa alla ricerca di risposte tra verità nascoste e leggende. Un tour in luoghi, più o meno sconosciuti, nei quali sono accaduti eventi non sempre chiariti dalla scienza: fenomeni Ufo, grotte dove sono stati ritrovati disegni rupestri che illustrano la presenza di civiltà ancestrali, mappe inedite di ipotetiche basi sotterranee, abitate da esseri provenienti da altri pianeti.

Contact Expeditions (C.EX) è il primo live che documenta e condivide in tempo reale con il pubblico di internet tutto ciò che accade nelle varie tappe dell’itinerario. All’interno del programma, a supporto degli argomenti trattati, sono anche intervistati scienziati ed esperti del settore.

La prima esplorazione inizia in Spagna sui Pirenei, nel Parco nazionale di Ordesa e sul Monte Perdido (patrimonio dell’Unesco) e le successive sono nelle Canarie a Tenerife e poi in Francia, Italia, Scozia, Inghilterra e Romania.

Si tratta di un docu-reality investigativo, un nuovo format che unisce tre aspetti in un unico programma: il documentario, l’indagine investigativa e il live

spiega Claudio Masin, regista e autore del programma, un volto conosciuto nel panorama televisivo e cinematografico per aver partecipato come attore a importanti serie tv (La Piovra, R.I.S., Intelligence, Squadra Antimafia) e a film internazionali di noti registi.

L’avventura di C.Ex. inizia lunedì 24 settembre 2018, mentre la diretta live verrà trasmessa dalla sera successiva sul sito . Il pubblico avrà la possibilità di interagire tramite un blog con i membri della spedizione e seguire gli accadimenti più significativi del viaggio attraverso un riassunto giornaliero suddiviso in 5 episodi da 10 minuti l’uno disponibili sul sito e su Facebook (Facebook:ContactExpeditions/Instagram: contact_expeditions).

A guidare gli spettatori lungo il percorso ci sarà la giornalista Silvia Autuori in compagnia di una conduttrice. La troupe è composta da un direttore della fotografia, tre cameramen, un fonico, un assistente, due tecnici addetti alla messa in onda tramite il satellite “Ka-sat”, uno speleologo, una guida e un medico. Il materiale tecnico sarà trasportato da due muli nel pieno rispetto dell’ambiente.

