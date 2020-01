Sabato 11 Gennaio 2020, 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il nuovo programma diandato in onda per la prima volta venerdì 10 gennaio, è stato una vera sorpresa per il pubblico. Così come lo è stato scoprire il primonascosto dietro la, anche se sul web in molti avevano ipotizzato che si trattasse proprio di una delle voci più note della musica italiana., su Rai1, è uno show basato su un format nordcoreano che unisce alle esibizioni canore di cantanti famosi il mistero di dover indovinare la loro identità basandosi non solo sulle performance, ma anche su una seire di indizi utili alla giuria per dare un nome agli otto buffi personaggi in gara. Il primo a calare la maschera è stato, che ha svelato il volto di. L'ha sfidato in un duello canoro la maschera del, che si è assicurato la simpatia del pubblico e potrà partecipare alal seconda puntata.non ha nascosto la delusione nel salutaree abbandonare definitivamente: «Avrei voluto continuare, avevo così tante canzoni da cantare», ha detto. Ma poi ha aggiunto: «ma sono stata contenta».della prima edizione deè composta da cinque vip: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti., originariamente otto e ora rimasti in sette, hanno potuto scegliere la maschera che sentivano più rappresentativa della propria personalità. Queste le maschere che parteciperanno alla seconda puntata dello show di Milly Carlucci:- il Leone- il Barboncino- il Pavone- l'Angelo- il Coniglio- il Mostro- il Mastino Napoletano