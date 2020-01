Domenica 12 Gennaio 2020, 09:46

, che ha debuttato con la prima puntata venerdì 10 gennaio su Rai1, ha conquistato il pubblico vincendo anche la gara deglicontro il Grande Fratello Vip. Lo show diporta sul palco otto cantanti e personaggi della tv nascosti da altrettante maschere e costumi:Il gioco, un format nato in Corea del Sud, durerà quattro puntate. Le esibizioni deisono giudicate da unacomposta da cinque vip: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. In ogni puntata il concorrente con il voto più basso viene eliminato ed è costretto a calare la maschera e svelare la propria identità.Durante la prima puntata, la giuria ha avanzato le prime ipotesi sull'identita del. I nomi fatti sono stati Alexia, Ivan Cattaneo, Serena Autieri, Rossella Brescia e Heather Parisi. Alla scoperta dell'identità misteriosa anche il pubblico a casa, che ha indicato Donatella Rettore ed Emanuela Aureli.Alla presentazione, ilha fornito deglinella propria scheda: "Ho scelto di essereperché con questo costume addosso voglio essere una persona diversa. Secondo me il Pavone ha una sicurezza interiore che niente e nessuno può scalfire. Per come la vedo io, il Pavone non si preoccupa del tempo che scorre, perché sta benissimo così, nei suoi piumaggi trendy e sono tutti ai suoi ordini. Tutto il giorno ad ammirarsi, a compiacersi della propria bellezza, beh io sono l’esatto opposto della maschera che indosso, nella vita non ho mai potuto pavoneggiarmi, anche se mi sarebbe piaciuto molto, lo confesso. Per una volta, essere pavone mi permetterà di avere il mondo ai miei piedi. Grazie a questa maschera ho finalmente la mia grande occasione".I primi indizi sull'identità delsono stati forniti da Milly Carlucci durante la presentazione di. La conduttrice ha rivelato: «Concorrente più glamour di tutti. Vanitoso per antonomasia. Non è detto che lo sia anche l’artista che indossa la sua maschera».Oltre ai singolisulle identità di ogni maschera, ci sono anche delle informazioni comuni a tutti i concorrenti. Si tratta di sette caratteristiche:-hanno partecipato a 46 edizioni del Festival di Sanremo e vinte 5-hanno pubblicato 107 album-hanno venduto 250 milioni di dischi-hanno condotto 70 programmi tv-hanno trascorso milioni di ore in tv-hanno cantato in tutto il mondo grazie a moltissimi concerti