Ida Di Filippo, dopo "Casa a prima vista" cambia lavoro: «Lascio l'agenzia immobiliare, punto sulla tv. In passato ho fatto la commessa»

Ida Di Filippo ha trasformato la figura dell'agente immobiliare in una star. Lei, insieme ai due colleghi di "Casa a prima vista" Gianluca Torre e Mariana D’Amico, è diventata un personaggio televisivo tra i più amati. La 42enne campana si gode il successo e pensa già a come sfruttarlo per cambiare vita, lasciando l'agenzia immobiliare dove è impiegata a Milano. «Sognare non costa nulla. E poi c’è da dire che io sono abituata a cambiare lavoro: in media, ogni cinque anni. E ora, come agente immobiliare, ho già fatto presente a mia mamma che sono entrata nel sesto», ha detto al Corriere.

Ida Di Filippo, futuro in tv?

Con la tv ci ha preso gusto e ora sogna un futuro come personaggio televisivo: «Per ora, grandi sogni più che altro.

