Matrimonio a Prima Vista Italia, la nona edizione su Real Time: ecco chi sono i 6 single

Matrimonio a prima vista Italia su Real Time la nuova stagione. Il dating show è pronto a far sognare le persone che cercano l’amore. Protagoniste sono tre coppie di sconosciuti che si incontrano per la prima volta davanti all’altare. Per la prima volta il programma avrà per concorrenti anche chi ha già avuto un matrimonio alle spalle. L’idea del programma è, infatti, far sposare “al buio” sei single e osservare puntata dopo puntata l’evoluzione delle nozze.