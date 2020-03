di Ida Di Grazia

Live non è la D'Urso

. In collegamento da Hong Kong, dove vive da dieci anni col marito, Heather Parisi ha raccontato come si vive in questi mesi alla luce degli ultimi avvenimenti e dell'epidemia diffusa a causa delPrima parte diIn collegamento daa cui la D'Urso chiede come stanno vivendo in questo periodo: «ma dagli inzi di dicembre avevamo avuto queste notizie dalla Cina di questo virus. La nostra vita sociale è azzerata e indossiamo la maschera sempre, solo quando faccio jogging no perchè è più faticoso. Ma qui è normale, sette milioni di persone portano la maschera, sono 10 anni che noi abitiamo ad Hong Kong e chiuque da sempre ha usato la maschera».Heather Parisi ha anche affermato che chiunque vada a casa da lei deve misurare la temperatura e poi sottolinea: «Credo che bisogna mettere da parte differenze di idee e pensiero politico. Il nostro nemico ha un nome comune Coronavirus, I cinesi adorano l'Italia e venire come turisti, ma leggono e vedono un'aggressività nei loro confronti incredibile e non se lo spiegano perchè non è un virus cinese, ma un virus».