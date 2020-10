Su Leggo.it le ultime novità. Francesca Cipriani scoppia in lacrime a Pomeriggio 5 : «Il dolore non è ancora passato...». Barbara D'Urso commossa. Oggi, l'ex naufraga è stata ospite nel salotto di Canale 5, nello spazio dedicato al talk e ha parlato di un periodo molto delicato della sua vita.

«A dodici anni - racconta commossa la Cipriani - sono stata vittima di bullismo. Avevo qualche chilo in più e i compagni di scuola mi prendevano in giro. È passato tempo, ma il dolore ancora non è passato. Certi dolori te li porti dietro per sempre».

Barbara D'Urso commossa la consola: «Adesso però ti sei rifatta». Commozione in studio.

