Fiordaliso: «Non sono stata una brava madre per mio figlio. Il playback al Grande Fratello? Ci sono rimasta male anche io»

Fiordaliso, dopo cinque mesi dentro la casa più famosa d'Italia, è stata ospite oggi a Verissimo da Silvia Toffanin per parlare della sua esperienza al Grande Fratello e della sua conseguente rinascita dopo un periodo difficile.

L'intervista

«Sto bene e sono stata bene, ma tornare a casa è stata dura». Queste le prime parole di Fiordaliso, ospite oggi a Verissimo. Dopo l'uscita dal Grande Fratello, la cantante si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin, parlando della sua rinascita dopo la morte del padre a maggio. «Papà viveva a casa mia. Per fortuna se n'è andato in pochi mesi. Aveva una cosa brutta, ma a 93 anni cosa fai? Se n'è andato molto dolcemente, non se n'è neanche accorto. O forse sì ma non ce l'ha voluto dire. Non l'ho lasciato un attimo, e questa cosa mi porta molta serenità, contrariamente a quanto è successo con mia madre, morta da sola di Covid. Grazie all'esperienza di mia madre, io mio padre non l'ho mai abbandonato. Quando se n'è andato gli abbiamo fatto una festa. Al suo funerale abbiamo messo "L'ultimo dei Mohicani" perché lui era l'ultimo dei suoi fratelli. Non abbiamo pianto.

Il "caso" del playback al Grande Fratello

Infine, il commento a uno dei casi dell'ultima settimana. Tornata al Grande Fratello dopo essersi ritirata, la cantante si è esibita sulle note di "Non voglio mica la luna", cantandola però senza rendersi conto di avere il microfono al contrario. A esibizione terminata, tra l'imbarazzo generale, Rebecca Staffelli le ha poi mostrato un cartello con scritto «Sei talmente emozionata che cantavi con il microfono al contrario». «Ero in playback, che mi frega. Fantastico che ho cantato così, vabbè ma ho una voce così potente che si sentiva anche da lontano» ha risposto scherzando Fiordaliso, prima di commentare sui social il video scrivendo «Sono proprio rimbambita». Un commento fatto anche oggi negli studi di Verissimo, dove la cantante ha ribadito il suo imbarazzo e il dispiacere per l'accaduto: «Ci sono rimasta male anche io».

