Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo l’ultima puntata di “” il conduttorescrive dal suo account social un messaggio diretto ai concorrenti di quest’edizione. Ieri sera c’è stato l’ultimo appuntamento col programma Mediaset, che anche quest’anno ha raccolto ottimi risultati d’ascolto, con le vicende dei protagonisti a un mese dalla conclusione del gioco.Filippo ha postato da Instagram dei selfie assieme ai protagonisti di quest’anno, tutti accomagnato dallo stesso messaggio: “È difficile spiegare ciò che provo per voi. È difficile spiegare il rapporto che si instaura tra di noi… spiegare i momenti vissuti insieme.È difficile a volte far capire le vostre scelte agli altri, ai nostri compagni di viaggio che ci seguono da casa. È facile giudicare ma soprattutto essere giudicati.Ma è altrettanto facile, se ci si sofferma a pensare un attimo, capire che le vostre scelte sono scelte dettate dal cuore, ed ognuno di noi, col proprio cuore, ci fa ciò che vuole, è nostro, batte dentro di noi! È difficile mettersi in gioco, e voi lo avete fatto. È facile dirvi grazie. È stupendo dirvi vi voglio bene. Filippo”.