Festa della Donna: in onda su Sky il concerto romano di Elena Somarè, fischiatrice professionista

Elena Somarè è il Fischio Magico, musicista fischiatrice in recital a Roma

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 21:20

Domenica 8 marzo per la, alle 20.20, su Classica HD (canale 136 di SKY), va in onda il documentario di Claudio Lazzaro sul concerto di Elena Somarè al teatro Off Off di Roma. E' la prima volta che un concerto di una fischiatrice professionista viene trasmesso accanto a grandi interpreti della musica classica.Durante il concerto, Elena Somarè, principale interprete di fischio melodico nel mondo, è accompagnata da Lincoln Almada all'arpa e percussioni, Mats Hedberg alla chitarra e Gianluca Massetti alle tastiere. Il documentario, intitolato "This is my voice - Whistling as an art" (Questa è la mia voce - Fischiare come un'arte), andrà in replica dal 9 al 15 marzo. Per chi non ha possibilità di vederlo su Sky, si trova gratuitamente anche sulla piattaforma online Vimeo