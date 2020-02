Coreografia magica per i Pink Floyd e Syd Barrett rivive al teatro Olimpico

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 08:24

Folgorato da quel sound psichedelico ed ipnotico della musica dei, è probabile che l’idea di un’opera rock così complessa ed ambiziosa, abbia iniziato a sedimentarsi negli anni giovanili, nella mente del regista e coreografoIdea, che poi si è trasformata molti anni dopo in, un progetto che fonde le canzoni della leggendaria band inglese, alle coreografie eseguite dai ballerini della. E sul palco, dal vivo, suonano i, il gruppo italiano guidato da, che riproduce fedelmente le canzoni dei loro miti, e che nel 2015 raggiunse l’apice con una performance ad Anzio, alla presenza di Roger Waters. Lo spettacolo, al, che rientra nelle, è stato sviluppato dal suo creatore, partendo da un brano celeberrimo: Shine on you crazy diamond, che Waters, Mason, Wright e Gilmour, dedicarono a, il fondatore della band, che si ritirò poco dopo gli inizi, per seri problemi mentali. In Shine, Barrett vive di una doppia rappresentazione scenica, che lega il suo passato ad un presente ideale. Interpretato da, già étoile del Balletto di Marsiglia, che nel 1973 ballò sulle note dei veri Pink Floyd e da Mattia Tortora, una sorta di alter ego giovanile, affiancato sul palco da solisti e corpo di ballo in uno spettacolo che miscela musiche, luci, laser, videoproiezioni e danze psichedeliche.Nel viaggio creato dal coreografo russo-belga, laha un posto d’onore, si trova al centro della scena. E’ insieme sfondo e protagonista di un mondo surreale, di cui viene esplorato non solo il suo “dark side” il lato oscuro, quello dove Syd Barrett si è perso, ma anche quello luminoso, creativo, ispiratore di artisti sin dalla notte dei tempi. «È la mia autobiografia che racconta anche la vita di ogni uomo - spiega Micha Van Hoecke - Le nostre vite procedono a cicli, con un movimento circolare come la musica, la danza delle stelle e la rotazione della Luna».