Fox, Sky, Discovery, La7 e ora la Rai: sua emittenza Salini

è il nuovo capoazienda della Rai. A sceglierlo è stato il ministro del Tesoro Tria, dopo che Luigi Di Maio fin dall'inizio della contesa aveva puntato su di lui. In pratica a presentarlo al leader pentastellato è stato Gianluigi Paragone. Il neo deputato grillino, dopo essere andato via da Raidue, ha condotto la Gabbia su La7. E dopo 4 anni e 160 puntate nel giugno del 2017 il talk è stato chiuso su decisione del patron Urbano Cairo che ha preferito puntare su Diego Bianchi, alias Zoro, e su il nuovo direttore di rete Andrea Salerno, ex Raitre.Salerno ha preso il posto proprio di Fabrizio Salini, il direttore di La7 fino al 1°giugno 2017. E Paragone per primo ha messo assieme i due fatti per mandare in diretta un saluto al vetriolo durante l'ultima puntata de La Gabbia, nei confronti del nuovo direttore Salerno.Tuttavia Paragone esono sempre andati d'accordo e alla fine - come i Cinque Stelle hanno avuto la voce in capitolo sulle nomine - ecco che Salini è andato in meta. Ma il neo ad Rai è un manager di vecchio corso. Uno che la Tv e i format li conosce bene. Ha ricoperto ruoli importanti in grandi broadcaster. È stato amministratore delegato di Fox Italia e in precedenza è stato vice president content di Discovery Italia, partner e head of content di Switchover Media (dove curò il lancio dei canali Giallo e Focus), direttore Cinema e Intrattenimento a Sky Italia, direttore di La7. Attualmente ha un ruolo di prestigio alla società Stand By Me di Simona Ercolani.