di Valeria Arnaldi

«In settimana andrò a Roma per fare una mia dichiarazione alla Polizia.».comunica la notizia della querela a, che tante volte si è occupata del cosiddetto Canna Gate che ha visto protagonisti Henger e Monte in occasione della loro partecipazione all’Isola dei Famosi.La Henger accusò Monte di aver fumato canne e questi aveva sempre contestato le dichiarazioni, arrivando poi ad annunciare la querela di cui però la Henger aveva ripetutamente detto di non aver mai ricevuto alcuna notifica.Nei giorni scorsi, la conduttriceaveva annunciato l’apertura in trasmissione di una busta con rivelazioni sulla Henger, mostando la busta sigillata nelle sue stories su Instagram. Questo pomeriggio in diretta dagli studi di Domenica Livea, la rivelazione del contenuto - la querela - e l’appuntamento alla prossima puntata.«Andrò alla Polizia questa settimana, poi ne saprò di più - promette- e verrò qui a raccontarlo».