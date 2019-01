Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Con tutti gli interventi che hai fatto sei piùdi me».risponde per le rime a. Si parla della partecipazione dell'ex parlamentare di Rifondazione comunista alla trasmissione di Rai 3 "Alla lavagna", dove ha spiegato a un pubblico di bambini delle elementari di come fin da piccola si sentisse una femminuccia anziché un maschietto. Una lezione sul "genere" che ha scatenato polemiche nella destra. Luxuria è stata accusata di «insegnare ai bambini a diventare trans».«In natura ci sono maschio e femmina. Lei, con tutto il rispetto, ha il pene e quindi è un maschio», dice la Santanché a Luxuria nel programma di La7 condotto da Massimo Giletti. «Com'è peggiorata», replica un'esterrefatta Luxuria. E attacca: «Non mi parli proprio lei di natura che ha fatto molti più interventi estetici di me, lei è più trans di me».