Esselunga, il nuovo spot sulla noce: in onda il "sequel" della pesca

Dopo Emma, la bambina figlia di genitori separati protagonista dello spot La Pesca, Esselunga torna in televisione con una nuova storia, quella di Carlo e Marta e della loro amicizia che dura nel tempo grazie ad un filo rosso rappresentato, questa volta, da una noce.

Il secondo appuntamento del racconto di Esselunga, che sarà trasmesso sulle principali reti televisive questa sera a partire dalle 20.35, vede ancora una volta protagonista l'emozione e le persone con le loro storie di vita quotidiana e unicità che, attraverso gli occhi dei bambini, rendono dolce e commovente la magia del Natale.

Cosa aspettarsi dal nuovo cortometraggio

L'atmosfera natalizia vuole essere resa ancora più emozionante dal dono che si scambiano i due bambini che diventa poi un inatteso, quanto sorprendente, regalo per il Natale che è alle porte. Il payoff «Non c'è una spesa che non sia importante» rimane il messaggio intorno al quale è costruito il racconto, sempre nella forma del cortometraggio, dal titolo «La noce».

«Con il secondo appuntamento del nostro racconto - spiega Roberto Selva, direttore marketing e comunicazione di Esselunga - abbiamo voluto rappresentare una storia di amicizia che resiste al trascorrere del tempo e alla distanza e lo abbiamo fatto attraverso una noce, un frutto simbolico che ben si presta a rappresentare il concetto di cura e l'evoluzione della storia. Con l'emozione che suscita un'amicizia ritrovata desideriamo augurare a tutti buone feste».

Il film sarà visibile in tv da stasera e fino al 25 dicembre, nelle sale cinematografiche e sui canali digitali fino al prossimo primo gennaio. La catena di supermercati fondata da Bernardo Caprotti e oggi in mano alla figlia Marina, fa leva sulle storie delle persone e dei clienti che ogni giorno entrano nei suoi negozi e puntano ad arricchire di significato un gesto quotidiano come quello di fare la spesa.

La campagna è firmata dall'agenzia creativa di New York SMALL, il film «La noce» è stato girato dallo stesso regista del film La Pesca, il francese Rudi Rosenberg, e prodotto da Indiana Production.

